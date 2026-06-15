Фото: администрация Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя на несколько дней останутся без холодной воды. Как рассказали в городской администрации, отключение продлится с 8:00 17 июня и до 20:00 18 июня.

Отключение коснется жителей микрорайона Юбилейный, проживающих в домах №№ 1/1, 1/1 «А», 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7.

Водоразборную колонку установлена по адресу: ПГ-68 Юбилейный, 6/3 (средняя школа № 8).

Раздача питьевой воды планируется 17 июня с 18:00 до 21:00 . Водовоз будет стоять с левого торца дома № 1/6.

Напоминаем, что ранее власти Нового Уренгоя опубликовали график летнего отключения горячей воды. Согласно ему, опрессовка начнется с 22 июня, а последний этап назначен на 3 августа. Продолжительность перерыва подачи горячей воды - 14 дней.

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