В Муравленко задержали 17-летних подростков, пытавшихся сбыть наркотики

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Муравленко задержали двух 17-летних подростков, пытавшихся заработать на сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Оба парня приехали из Иркутской области. Некоторое время назад с ними связался некий человек, предложивший неплохие деньги, только вот работа была не законной - сбывать наркотики. Не долго думая, подростки согласились и отправились в путь-дорогу.

- Юноши забрали из тайника наркотики, но сбыть их так и не успели, поскольку 12 июня были задержаны правоохранителями. Осматривая одного из подростков, силовики обнаружили запрещенные вещества в крупном размере, - прокомментировали в ведомстве.

В данный момент парням предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что юная ноябрянка попробовала наркотики после уговоров старшего товарища.

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