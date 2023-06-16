Юная ноябрянка попробовала наркотики после уговоров старшего товарища

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, убедившего попробовать наркотики девушку-подростка. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетних).

- По данным следствия, 17 мая 2023 года обвиняемый уговорил свою знакомую несовершеннолетнюю девушку попробовать наркотики, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в отношении нобрянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Сейчас юноша находится под стражей, а следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что житель Иркутской области попался ноябрьским полицейских почти с килограммом наркотиков.