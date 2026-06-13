«Радуга» станет лучше: в Тарко Сале идёт масштабный ремонт детсада

Фото: мессенджер «Макс» Кирилла Трапезникова

К осени в Тарко Сале преобразится детский сад «Радуга» — там завершат масштабный ремонт. Об этом рассказал глава Пуровского района Кирилл Трапезников после традиционного утреннего объезда объектов, где идут работы.

По словам руководителя района, подрядчик намерен успеть к новому учебному году.

– Создадим для малышей комфортные и безопасные условия, — отметил Кирилл Трапезников в мессенджере «Макс».

Сейчас ремонт идёт хорошими темпами: до осени рабочие обновят фасад с утеплением и полностью заменят кровлю. Такое комплексное обновление в 20-летнем здании проводят впервые — это поможет навсегда забыть о протечках и поддерживать в группах комфортную температуру.

Пока в «Радуге» кипит стройка, воспитанники и педагоги временно перешли в другие образовательные учреждения Тарко Сале. Совсем скоро ребята смогут вернуться в обновлённый, уютный и безопасный детский сад.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что регионе получил от Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья 775,4 миллиона рублей. Однако львиную долю на эти цели выделили именно региональные власти - 6,3 миллиарда рублей. И, таким образом, общая сумма средств на расселение авариек превысила семь миллиардов рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.