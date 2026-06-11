Ямал получил от Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья 775 миллионов рублей

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Ямал получил от Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья 775,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Однако львиную долю на эти цели выделили именно региональные власти - 6,3 миллиарда рублей. И, таким образом, общая сумма средств на расселение авариек превысила семь миллиардов рублей.

Деньги пойдут на расселение домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года. Согласно плану, за два года из 650 квартир переедут порядка двух тысяч ямальцев.

- Работа по переселению людей из аварийных домов началась в России с 2008 года по поручению президента. А с 2019 года программа вошла в состав национального проекта - за это время в стране из более чем 16 миллионов квадратных метров непригодного жилфонда переехали более одного миллиона человек, - сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Напоминаем, что на Ямале расселение жилья идет опережающими темпами. Одним из главных достижений 2025 года стало расселение миллиона квадратных метров авариек. Амбициозная задача, поставленная губернатором Дмитрием Артюховым в 2019 году, была выполнена в начале декабря - она превышала федеральный план в четыре раза.

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