В Новом Уренгое на три недели закроют движение на перекрестке улиц Новая - Сибирская

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое с 12 июня и до 6 июля закрывается движение на перекрестке улиц Новая - Сибирская. Причина это - реконструкция улицы Новая, сообщили в городской администрации.

«В связи с реконструкцией улицы Новой сегодня с 22:30 и до 6 июля закрывается для движения перекресток улиц Новая - Сибирская (на 20 метров от пересечения)», - говорится в сообщении.

Объехать закрытый участок можно по улицам Магистральная, Таежная, Арктическая и Ямальская.

Обращаем внимание, что на это время изменятся схемы движения автобусов №№ 2, 3, 6, 7 и 8. Уточнить информацию можно в диспетчерской МУПАТ по номеру: 8 (3494) 93-95-84.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое улицу Новая закрыли для ремонта почти на пять месяцев - с 10 мая по 1 октября. После жители получат красивую и ровную дорогу.

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