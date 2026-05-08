В Новом Уренгое улицу Новая закроют для ремонта почти на пять месяцев

С 10 мая в Новом Уренгое стартует сезон ремонта дорог. Первой закроется часть улицы Новая, сообщили в городской администрации.

«С 10 мая закрывается для движения участок дороги по улице Новая - от улицы Магистральная до улицы Сибирская», - говорится в сообщении.

Также в мэрии напомнили, что это временные неудобства, а после жители получат красивую и ровную дорогу.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Новом Уренгое проведут оценку технического состояния дорог, проездов и тротуаров. На это выделено более 12 000 000 рублей. Согласно документации, подрядчику предстоит провести: первичное обследование дорог - 16,287 км; повторное обследование дорог, в том числе внутриквартальных проездов и тротуаров - 207,622 км; повторное обследование дорог, в том числе внутриквартальных проездов и тротуаров в Новом Уренгое, районах Лимбяяха и Коротчаево - 26,946 км.

