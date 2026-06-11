На Ямале вдвое увеличили доплату для полицейских

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На Ямале увеличат выплату для полицейских, обеспечивающих безопасность. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время выездного Совета глав в Тазовском районе.

- С 1 июля поднимем региональную доплату сотрудникам полиции, которые обеспечивают безопасность - с 15 до 30 тысяч рублей. Особенно это касается молодых сотрудников, которые недавно прибыли, и их начальная зарплата совсем небольшая. Уверен, что двукратное увеличение позволит нам поддержать их, - сказал глава региона.

Напоминаем, что данная мера поддержки введена с 1 сентября 2023 года и распространяется на сотрудников, зарплата которых не превышает трехкратную величину прожиточного минимума. Сегодня ее получают порядка 180 правоохранителей.

Также на Ямале введена доплата участковым из отдаленных поселений. С 1 января 2026 года ее увеличили с 35 до 70 тысяч рублей. На данный момент эти деньги получают около 60 человек.

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