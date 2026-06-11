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НовостиОбщество11 июня 2026 11:03

На Ямале вдвое увеличили доплату для полицейских

На Ямале увеличат выплату для полицейских
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале увеличат выплату для полицейских, обеспечивающих безопасность. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время выездного Совета глав в Тазовском районе.

- С 1 июля поднимем региональную доплату сотрудникам полиции, которые обеспечивают безопасность - с 15 до 30 тысяч рублей. Особенно это касается молодых сотрудников, которые недавно прибыли, и их начальная зарплата совсем небольшая. Уверен, что двукратное увеличение позволит нам поддержать их, - сказал глава региона.

Напоминаем, что данная мера поддержки введена с 1 сентября 2023 года и распространяется на сотрудников, зарплата которых не превышает трехкратную величину прожиточного минимума. Сегодня ее получают порядка 180 правоохранителей.

Также на Ямале введена доплата участковым из отдаленных поселений. С 1 января 2026 года ее увеличили с 35 до 70 тысяч рублей. На данный момент эти деньги получают около 60 человек.

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