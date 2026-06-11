Развитие Тазовского района и поддержка КМНС: о чем говорил Дмитрий Артюхов на выездном заседании Совета глав

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов провел в Тазовском выездной Совет глав. Главные вопросы - успешные практики Тазовского района и развитие поддержки коренных малочисленных народов Севера.

Взяв слово, глава муниципалитета Виктор Югай представил ключевые проекты, направленные на повышение качества жизни людей.

Так, в сфере образования были отмечены проекты «Школа ступеней» и научно-исследовательский центр «Перспектива», где школьники изучают изменения природно-климатических зон севера Западной Сибири. Не менее важное достижение - создание сети классов точных наук, где дети углубленно изучают естественно-научные предметы и готовятся к олимпиадам. Кроме того, для старшеклассников реализуется проект «Автокласс», дающий возможность пройти подготовку на водителя категории В.

Затронув поддержку коренного населения, Виктор Югай сообщил, что данное направление включает десять мер, которые дополняют действующие окружные. Среди них - адресная помощь, в том числе продуктами и топливом; возмещение расходов на обучение студентов и помощь в трудоустройстве; выплата в 80 тысяч рублей для первокурсников, поступивших в колледжи за пределами Ямала.

Говоря о перспективных направлениях, Виктор Югай выделил этнотуризм. Проекты местных предпринимателей получают грантовую поддержку и большой отклик у туристов.

- Те изменения, которые происходят, действительно масштабные. Это касается и жилья, и медицины, и инфраструктуры, и образования, и социальной поддержки. Я уверен, что жители это отмечают. Динамика отличная, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Заместитель губернатора Сергей Климентьев представил доклад о развитии поддержки коренных северян. Сейчас для них действует более 40 мер, треть из которых ориентирована непосредственно на кочевников. Наиболее востребованные - региональный стандарт, чумовой капитал, допстипендии для студентов и компенсация за проживание в общежитии, а для учащихся на заочном отделении - возмещение расходов на обучение.

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