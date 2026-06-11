Молодая девушка и мужчина утонули во время купания в Тазовском районе. Перед этим они пили алкоголь

Скриншот из видео

В Тазовском районе произошла трагедия: на реке Таз во время купания утонули молодая девушка и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По предварительным данным, в ночь с 10 на 11 июня компания друзей, после распития спиртного, пошла на реку Таз, чтобы искупаться, но веселье закончилось горем.

- Молодая девушка 2003 года рождения и мужчина 1996 года рождения самостоятельно выплыть не смогли и утонули, - прокомментировали в ведомстве.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в самом центре Салехарда утонул подросток. Трагедия произошла 26 мая у пешеходного моста, который соединяет улицу Арктическую и проспект Молодежи, буквально напротив здания правительства региона. По предварительным данным, юноша мог попытаться сделать эффектный снимок и перегнулся через перила, но потерял равновесие и сорвался вниз.

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