Место, откуда упал школьник

В самом центре Салехарде утонул подросток. Трагедия произошла сегодня, 26 мая, у пешеходного моста, который соединяет улицу Арктическую и проспект Молодежи, буквально напротив здания правительства региона.

По предварительным данным, юноша мог попытаться сделать эффектный снимок и перегнулся через перила, но потерял равновесие и сорвался вниз.

Первыми на помощь школьнику бросились два автоинспектора, которые в этот момент патрулировали район и оказались поблизости. Вытащив парня из воды, они попытались его реанимировать, но, к сожалению, безуспешно.

Тело подростка достают из воды

Пока полицейские боролись за жизнь юношу, к берегу уже мчались две бригады скорой помощи. Подоспев, медики около часа пытались заставить несовершеннолетнего дышать, и тоже безрезультатно.

На данный момент по факту гибели подростка заведено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе устанавливают свидетелей.

- В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего. Уже проведен осмотр места происшествия, устанавливаются очевидцы, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

По факту гибели подростка заведено уголовное дело

