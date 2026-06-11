Новоуренгойцев приглашают на большой этнофестиваль. Будет ярко, вкусно и интересно

Фото: администрация Нового Уренгоя

Новоуренгойцев приглашают на большой этнофестиваль. Праздник пройдет 20 июня на берегу озера Молодежное, сообщили в городской администрации.

Гостей ждут живая музыка в исполнении местных и приглашенных артистов, веселые конкурсы, захватывающие мастер-классы, ярмарка и, конечно же, национальная кухня. В общем, активностей будет очень много.

- Обо всем подробнее расскажем чуть позже, но забегая вперед, раскроем секрет: будет ярко, вкусно и интересно, - сказали в мэрии.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что глава Нового Уренгоя Антон Колодин лично проверил, как продвигается благоустройство озера Молодежное. Все работы идут по графику: обустраивается территория у здания будущего ресторана, активно ведется создание важной транспортной инфраструктуры и не только.

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