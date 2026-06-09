«Движемся по графику»: глава Нового Уренгоя проверил, как продвигается благоустройство озера Молодежное

Фото: Антон Колодин

Глава Нового Уренгоя Антон Колодин лично проверил, как продвигается благоустройство озера Молодежное.

- Вместе с командой посетили площадку озера Молодежное. Движемся по графику и параллельно с ключевыми работами по благоустройству территории у здания будущего ресторана, активно занимаемся созданием важной транспортной инфраструктуры, - сказал он.

Фото: Антон Колодин

Так, на участке от «Газпром добыча Ямбург» до перекрестка с улицей Таежная полным ходом идет обустройство широкого тротуара для пеших прогулок и велобеговой дорожки для любителей активного отдыха. Кроме того, здесь появится парковки для автомобилей - чтобы у каждого была возможность удобно добраться до новой точки притяжения.

Напоминаем, что минувшей осенью на территории выполнили второй этап благоустройства. Он включал работы у здания будущего ресторана: устройство тротуарной плитки, кладку бордюра, установку светодиодной подсветки и видеонаблюдения.

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