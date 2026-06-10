Дмитрий Артюхов отправился в пуровскую тундру и вручил тундровикам первый обновленный ветнабор

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов, будучи в гостях у семьи Агичевых, вручил тундровикам первый обновленный ветеринарный набор: теперь в нее входят антисептик широкого действия и мазь Вишневского, увеличено количество лекарств и репеллентов. Благодаря нововведению кочевники смогут оказывать экстренную помощь оленям и чаще обрабатывать оленегонных собак.

При пересмотре состава учитывались пожелания более 500 семей тундровиков, которые они озвучили ветеринарам во время прошлогоднего прививочного сезона.

- Во время одной из наших первых поездок, в диалоге с тундровиками, было решено выдавать ветеринарные аптечки самим оленеводам, поскольку ветеринары не всегда могут добраться до мест. Порой требуется целая вертолетная поездка, чтобы оказать помощь животным. При этом оленеводы зачастую все могут сделать сами, нужно лишь обеспечить их необходимыми лекарствами. Так мы и сделали несколько лет назад. И каждый год совершенствуем наполнение аптечки по предложениям тундровиков, - сказал Дмитрий Артюхов.

На Совете старейшин оленеводы лично изучили новый состав ветаптечки и нашли все, что нужно для жизни в тундре.

В этом году обновленные аптечки получат 500 семей. Массовая выдача начнется во второй половине июня с началом летней прививочной кампании оленей.

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