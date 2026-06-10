Пас оленей и провел Совет старейшин: Дмитрий Артюхов два дня гостил у семьи тундровиков в Пуровском районе

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов вернулся из двухдневной поездки в пуровскую тундру. Он гостил у большой семьи Агичевых и полностью погрузился в быт кочевников: собирал стадо, заготавливал детали для упряжки, обрабатывал шкуры оленей, готовил еду и рыбачил.

Но самое главное событие - Совет старейшин с участием 15 тундровиков. Обсуждались организация транспортного сообщения между населенными пунктами Пуровского района, поддержка оленеводов и рыбаков в общинах и совхозах, образование детей в интернатах и колледжах, здравоохранение.

- На Совете старейшин обсудили насущные проблемы: от хозяйствования до социальных вопросов. Кто-то уже в преклонном возрасте - нужно посмотреть по медицинской помощи, по санаторным путевкам. Есть вопросы развития национальных поселков: поддержание социальной сферы, транспортное сообщение. Вопросы, которые можно решить прямо на месте, тоже возьмем на контроль, чтобы то, что волнует наших земляков, решалось быстро, - сказал Дмитрий Артюхов.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Одно из предложений тундровиков - заменить вещи, выдаваемые школьникам в интернатах, электронными сертификатами на покупку одежды и обуви. По словам Татьяны Пяк, у которой под опекой находятся двое подростков, дети эти вещи не носят, потому что они им не нравятся.

Губернатору эта идея пришлась по душе, и он пообещал воплотить ее в жизнь.

- Ваше предложение очень правильное. У нас уже есть такой опыт - мы это сделали для студентов колледжей и экспериментально в Тазовском районе. Расширим меру на другие районы Ямала, - произнес он.

Также во время Совета старейшин Дмитрий Артюхов представил тундровикам обновленную ветеринарную аптечку. Теперь в нее входят антисептик широкого действия и мазь Вишневского, увеличено количество лекарств и репеллентов.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В конце встречи губернатор пообещал, что все вопросы и проблемы, озвученные старейшинами, обсудят на ближайшем Совете глав муниципальных образований Ямала, который пройдет в Тазовском районе.

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