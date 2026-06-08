«Пришло время набраться мудрости земли»: Дмитрий Артюхов отправился в пуровскую тундру погостить у кочевников

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Губернатор Дмитрий Артюхов отправился в пуровскую тундру к большой семье Агичевых.

- Позади насыщенная рабочая неделя - много встреч, Петербургский экономический форум. Самое время перезагрузиться, немного отдохнуть и набраться мудрости нашей земли. Вылетаю в пуровскую тундру к семье Агичевых, - сказал глава региона.

Агичевы - хорошие друзья Дмитрия Артюхова, и пригласили его на несколько дней погостит в их чуме.

Глава династии Лилия Кантлевна рано овдовела, но времени долго горевать у нее не было. Собравшись с силами, женщина продолжили дело супруга - трудилась рыбаком и охотником. А позже она десять лет проработала воспитателем в кочевом детском саду.

За свою жизнь Лилия Кантлевна подняла пятерых детей, и сегодня на ее глазах взрослеют 13 внуков, совсем недавно родилась первая правнучка Екатерина. Кстати, двое внуков, Роман и Владимир, после окончания учебы будут работать на ямальских месторождениях.

- Так в тундре переплетаются древний жизненный уклад и желание участвовать в промышленном освоении Арктики, - добавил Дмитрий Артюхов.

Также, по словам губернатора, во время поездки он примет участие в совете старейшин, где выслушает вопросы и предложения тундровиков.

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