В Салехарде детсадовцев и школьников научат действиям при угрозе атаки беспилотников

Глава Салехарда Алексей Титовский провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Главная тема - порядок действий при поступлении сигналов о беспилотной опасности, угрозе атаки БПЛА и ракетной опасности.

Согласно регламенту, сигнал о беспилотной опасности приходит жителям через СМС от операторов сотовой связи. В остальных случаях включается городская система оповещения - звуки сирены «Внимание всем». Действовать нужно будет, как сказано в голосовом сообщении после сирены.

- В ближайшее время доведем утвержденные инструкции до всех учреждений и предприятий города. Также разместим информацию на сайте и в соцсетях. Каждый должен знать, что делать с момента получения сигнала, - подчеркнул управленец.

Особое внимание - безопасности в школах и детсадах. Чтобы ребята четко знали алгоритм действий, с ними проведут специальные тренировки. Главное правило - сохранять спокойствие и избегать открытых пространств.

- Пока у нас в городе спокойно, но мы обязаны научиться тому, что спасает жизнь, - подчеркнул Алексей Титовский.

