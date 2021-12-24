Житель Нового Уренгое, оскорбивший судью и полицейского, отправится на обязательные работы Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении 33-летнего местного жителя, который обвиняется в публичном оскорблении представителей власти и неуважении к суду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что мужчина, находясь в отделении судебных приставов, оскорбил нецензурной бранью сотрудника, осуществлявшего пропускной режим в здание. Далее, будучи задержанным за совершенное правонарушения, северянин, находясь в отделе полиции, высказал в адрес правоохранителя неприличные слова. В этот же день, в ходе судебного разбирательства по совершенному правонарушению, новоуренгоец оскорбил судью, - уточнили в ведомстве.

В итоге мужчине назначили наказание в виде 400 часов обязательных работ.