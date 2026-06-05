«Надымский Арбат» переехал на бульвар имени Владислава Стрижова

Фото: администрация Надымского района

Надым готовится к открытие нового сезона «Надымского Арбата». В этом году он пройдет в новом месте - на бульваре им. В. Стрижова. А вот время осталось прежним - 18:00, сообщили в районной администрации.

Надымчан ждут концертная программа и мастер-классы. А еще все желающие смогут прибрести суверниры.

- Приходите на открытие! Не упустите шанс познакомиться с творчеством земляков, приобрести памятные сувениры и поучаствовать в семейных мероприятиях, - обратились в мэрии к землякам.

Напоминаем, что «Надымский Арбат» - это проект, в рамках которого своим творчеством делятся талантливые жители города, встречаются друзья и отдыхают семьи.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в поселениях Надымского района появились новые муралы, отражающие северный колорит.

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