В поселениях Надымского района появятся новые муралы

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

В Надымском районе продолжают появляться новые муралы. По словам главы муниципалитета Дмитрия Жаромских, красочные изображения не оставляют равнодушными никого - ни гостей, ни самих жителей.

- Вижу по отзывам надымчан и гостей нашего района, что муралы на фасадах домов пришлись всем по душе. Отмечу, что такие изображения есть не только в городе, но и в наших поселениях, - сказал он.

Например, в поселке Правохеттинский первые муралы появились в 2021 году в рамках проекта «Уютный Ямал». А в скором времени на его улицах начнут красоваться и другие яркие изображения, отражающие колорит и уникальность Крайнего Севера.

Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Кроме того, в этом году в рамках «Уютного Ямала» сразу четыре мурала появятся на фасадах домов в Ягельном.

Напоминаем, что в прошлом году в Салехарде появился первый 3D мурал в виде мамонта.