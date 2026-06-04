Александр Бастрыкин взял на контроль расследовании уголовного дела о нападении собак на жителей Ноябрьска

Фото: следком РФ

Генерал Александр Бастрыкин взял на контроль расследовании уголовного дела о нападении бездомных собак на жителей Ноябрьска. Об этом сообщили в пресс-службе российского следкома.

Все началось с того, что в соцсетях появилась информация о нападении бродячих собак на мать с младенцем и девочку 2019 года рождения. Последняя получила укусы и обратилась за помощью к врачам.

На данный момент ямальский следком завел уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

- Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу Дмитрию Цымбаленко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - прокомментировали в ведомстве.

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