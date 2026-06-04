Гуляют и бросаются: на Ямале бездомные псы покусали маленькую девочку и перепугали мать с младенцем

Собаки свободного гуляют по микрорайону Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Ноябрьске произошел жуткий случай с участием собак: сразу несколько псов набросились на мать с младенцем и девочку 2019 года рождения. Последней досталось больше всего.

Изначально информация об этом появилась в закрытом городском паблике «В Сарафане», а затем и в других соцсетях.

«Чьи собаки? Они по поселку гуляют, напугали девушку с грудным ребенком - прыгали на нее», - говорится в группе «|НТН| НеТипичный Ноябрьск».

Фото: группа «|НТН| НеТипичный Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте»

На прикрепленном фото видны две большущие собаки, бегущие по дороге. На первый взгляд они выглядят безобидно, но в действительности это не так.

Из своих источников корреспонденту «Комсомолки» стало известно, что мать с младенцем животные просто напугали, а вот девочке постарше повезло куда меньше - ее покусали. Собаки набросились на нее вблизи жилого дома по улице Полярная.

Поскольку ситуация получила большой общественный резонанс, следственный комитет организовал проверку по ст. 293 УК РФ (халатность), а затем и завел уголовное дело.

- Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности администрации города и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, силовики проверяют, не нападали ли эти собаки на кого-то еще, возможно, в другие дни.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Дмитрий Цымбаленко взял расследование уголовного дела под свой личный контроль.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске бездомные собаки напали на ребенка и отгрызли ему часть ягодицы, оставив кровавую рану. Мать мальчика сразу обратилась с ним в больницу, а потом и написала заявление в полицию. По итогу силовики организовали проверку.

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