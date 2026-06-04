Уголовное дело о халатности завели из-за нападения собак в Ноябрьске

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Информация о падении собак в микрорайоне Вынгапуровский, размещенная в СМИ, обернулась уголовным делом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Следователи узнали о происшествии, мониторя местные СМИ. В одной из публикаций говорилось, что в микрорайоне Вынгапуровский собаки напали на женщину с грудным ребенком и на несовершеннолетнего, вск получили повреждения.

Изначально силовики организовали проверку, а уже по ее итогу завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)..

- Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Дмитрий Цымбаленко поставил на контроль ход расследования уголовного дела, - прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Сеяхе собака напала на маленького ребенка и укусила его за лицо. Мальчик получил серьезную травму.

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