В Ямальском районе собака напала на маленького ребенка, укусив его за лицо

Хозяин собаки уже найден Фото: Ольга Крыльцова

В селе Сеяха Ямальского района произошло жуткое происшествие, повергшее в шок всех жителей. Неизвестная собака напала на маленького мальчика, укусив его за лицо.

О случившемся стало известно от отца ребенка. Разгневанный родитель выложил в соцсети гневный пост, прося помощи в поиске животного.

- К кому обращаться по поводу собак? Я не могу найти эту собаку, чтоб убить. Укусила моего ребенка, прямо в лицо. Ребенок говорит, что серая, но я не знаю точно. Заранее предупреждаю, если ребенок скажет: «вот она», пеняй на себя, хозяин собаки. Приму все меры, - написал разъяренный отец.

На фото, опубликованном в комментариях к посту, видно, что ребенок получил серьезную травму. Малышу обработали раны, наложили несколько швов, повязку и только потом отпустили домой. Сейчас мальчик идет на поправку и проходит курс уколов против бешенства.

Фото: Майко Сэротэтто

В районной администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что хозяин собаки уже найден, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, ведется разбирательство. Предварительно известно, что пес не болел бешенством.

Напоминаем, что минувшей зимой поселок закрывали на карантин из-за бешеной собаки, напавшей на детей из школы-интерната. У детей диагностировали ссадины, кровоподтеки и укусы.