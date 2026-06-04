Фото: администрация Надымского района

В большинстве населенных пунктов Надымского района отопительный сезон завершится 5 июня. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Речь идет о Надыме, Пангодах, Правохеттинском, Ягельном, Приозерном и Лонгъюгане.

Что касается Заполярного, Ныды, Нори и Кутопьюгана, там отопление отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять не менее +8 градусов в течение пяти суток подряд, но не ранее 22 июня.

- За информацией о сроках отключения в отдельных домах нужно обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, - обратились в мэрии к землякам.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что с 26 мая в Ноябрьске начали отключать отопление. Сразу же после этого коммунальщики приступили к профилактическому и капитальному ремонту сетей.

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