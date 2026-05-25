С 26 мая в Ноябрьске начнут отключать отопление в домах. Об этом сообщили в городской администрации.

- По прогнозам синоптиков, эта неделя будет теплой, поэтому температурный режим позволит начать отключение отопления в домах. Работы пройдут поэтапно, - прокомментировали в мэрии.

За лето коммунальщики проведут профилактические и капитальные ремонты сетей, чтобы к следующему отопительному сезону все системы работали без сбоев.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Ноябрьске начался ремонт улицы Багульная - то, чего так долго ждали жители поселка Самострой. Рабочие приведут в порядок 1 километр 707 метров.

На время ремонта для автомобилистов организованы пути объезда: выезды от улицы Пионерская до дома № 161 по улице Багульная. А также сквозные проезды через улицы Первомайская, Радужная, переулок Нагорный и улица Пихтовая.

