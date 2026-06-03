Фото предоставлено КП

В Салехарде решено продлить отопительный сезон, несмотря на температурные нормы. Об этом сообщил глава города Алексей Титовский.

Пять дней подряд среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов, однако затем придет прохладная погода с дождями. А в домах и учреждениях должно быть комфортно - особенно сейчас, когда у школьников выпускные экзамены.

- Несмотря на продолжение отопительного сезона, специалисты АО «Салехардэнерго» уже вышли на ремонт сетей, не затрагивающих ни соцобъекты, ни жилищный фонд. За лето обновим больше четырех километров коммуникаций, - прокомментировал управленец.

Напоминаем, что за лето в городе отремонтируют 2 598 метров сетей водоснабжение, 1 081 метров сетей теплоснабжение и 663 метра сетей водоотведения.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.