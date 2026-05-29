Фото: администрация Салехарда

Предстоящим летом в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров водоснабжения, 1 081 метр теплоснабжения и 663 метра водоотведения. Об этом сообщили в городской администрации.

Одни из самых масштабных работ пройдут на улице Республики: здесь приведут в порядок 468 метров сетей.

- Работы позволят повысить надежность системы водоотведения шести многоквартирных домов, детской поликлиники, школы №1, Лицея, Ледового дворца и других зданий, - пояснил Владимир Булыгин, начальник отдела коммунального хозяйства и энергетики департамента транспорта и городского хозяйства администрации Салехарда.

Работы пройдут в несколько этапов: от перекрестка улиц Республики и Пушкина до дома №60 по улице Республики.

Сейчас данный участок дороги закрыт. По информации АО «Салехардэнерго», для движения его откроют с 18 июля.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что салехардские УК и ТСЖ подготовят к зиме более девятисот домов.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.