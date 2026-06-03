Новоуренгоец заставил детей ограбить магазин

Фото: СУ СКР по ЯНАО

Новоуренгоец вовлек двух детей в преступление. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По версии следствия, 18-летний юноша, путем угроз, заставил подростков 12-ти и 13-ти обокрасть магазин. Вынеся товар, парни распорядились им по своему усмотрению.

Таким образом, совершеннолетний горожанин подозревается по п.п. «б,в» ч. 3 ст. 150 УК РФ (вовлечение двоих несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, в совершение преступления путем угроз).

Кроме того, следователями приняли к производству уголовное дело, заведенное полицией по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что подростки из Красноселькупа обнесли чужой дом и получили условку. Кстати, прямо в момент кражи всех троих застукала хозяйка дома. Она потребовала от парней вернуть краденное и уходить, но они лишь посмеялись и скрылись с награбленным.

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