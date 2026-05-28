Подростки из Красноселькупа обнесли чужой дом и получили условку

Красноселькупский районный суд вынес приговор трем несовершеннолетним, обвиняемым в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все произошло в ночь на 22 декабря 2025 года, когда 17-летний юноша и его двое 16-летних подельников решили разжиться чужим имуществом.

- Двое подростков, вооружившись металлическим орудием, проникли в жилище и украли оттуда различные предметы, а третий следил за окружающей обстановкой, - прокомментировали в ведомстве.

Прямо в момент кражи всех троих застукала хозяйка дома. Она потребовала от парней вернуть краденное и уходить, но они лишь посмеялись и скрылись с чужим добром.

В итоге суд признал подростков виновным по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище) и приговорил к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком на полтора года.

