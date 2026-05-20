Госстройнадзор проверил, как продвигается строительство дома на улице Восход в Салехарде

Фото: Госстройнадзор ЯНАО

Госстройнадзор проверил, как продвигается строительство нового дома по улице Восход в Салехарде. В будущем туда переедут жители авариек.

Сегодня на объекте ведутся следующие работы: в трех секциях возводятся стены первого этажа, еще в одной - установлена опалубка для устройства ростверка.

Кстати, дом строят из керамзитобетонных блоков. Их на стройплощадке с запасом.

- Инспекторы проверили качество армирования и перевязки кладки, провели инструментальный контроль геометрических параметров монолитных железобетонных конструкций. Особое внимание уделено соответствию применяемых строительных материалов требованиям проектной документации, - прокомментировали в мэрии.

Новый дом будет переменной этажности - от трех до четырех. В нем разместятся 112 квартир различных планировок.

