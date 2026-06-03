В Салехарде на месяц перекрыли проезд по улице Пушкина

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на месяц перекрыли часть улицы Пушкина. Причина этого - работы на инженерных сетях, сообщили в городской администрации.

«В связи с проведением работ на инженерных сетях с 3 июня по 1 июля перекрыто движение на участке улицы Пушкина - от пересечения с улицей Ленина до пересечения с улицей Республики», - говорится в сообщении.

Жителей просят планировать свои маршруты с учетом введённых изменений.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что за лето в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров - водоснабжение, 1 081 метр - теплоснабжение и 663 метра - водоотведение.

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