Спасатели нашли тело еще одного человека, пропавшего на озере в Ямальском районе

Спасатели нашли тело еще одного человека, пропавшего на озере Вардроперский Сор в Ямальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Специалисты «Ямалспаса» обнаружили тело женщины 1966 года рождения без признаков жизни, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что 30 мая трое жителей Яр-Сале - двое мужчин и одна женщина - отправились на моторной лодке в сторону озера Вардроперский Сор. Спустя время они перестали выходить на связь, а позже тело одного из них обнаружили в водоеме, который находится в девяти километрах от села Сюнай.

По данному факту следком организовал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

