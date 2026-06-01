Следователи взяли на контроль происшествие с рыбаками на озере в Ямальском районе. Один из них погиб, двое - пропали

Следователи взяли на контроль происшествие с рыбаками на озере Вардроперский Сор в Ямальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Все началось с того, что 30 мая 2026 года в следственные органы поступило сообщение о трех жителях Яр-Сале, которые отправились на моторной лодке в сторону озера Вардроперский Сор, чтобы порыбачить, и перестали выходить на связь. Позже тело одного из них обнаружили в водоеме, что находится в девяти километрах от села Сюнай.

На данный момент о судьбе двух других мужчин ничего не известно, их поиски продолжаются.

- По данному факту следственным отделом по Ямальскому району организована доследственная проверка, - прокомментировали следкоме.

Сейчас следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

