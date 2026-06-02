Более ста тазовских семей в ближайшее время переедут из аварийного жилья в новые квартиры

В Тазовском завершилось строительство трех домов для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госстройнадзора.

- Дома успешно прошли итоговую проверку: специалисты подтвердили соответствие всех строительных работ и инженерных систем требованиям проектной документации, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге застройщик получил заключение о соответствии и сейчас занимается оформлением документов для ввода домов в эксплуатацию.

Три четырехэтажных дома «выросли» в микрорайоне «Геолог». В них переедут 108 семей, которые сейчас ютятся в аварийном жилфонде.

На прилегающей территории выполнено комплексное благоустройство: есть детские площадки, тротуары, парковка.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тазовском завершается строительство противотуберкулезного отделения. В здании будут палаты различного типа на 12 коек, процедурные и технические помещения, пост медицинского персонала, административно-бытовой блок.

