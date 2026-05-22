Новое противотуберкулезное отделение в Тазовском скоро будет готово принять пациентов

Фото: Роман Ищенко

В Тазовском завершается строительство противотуберкулезного отделения. Это будет одноэтажное здание площадью более тысячи квадратных метров, спроектированное с учетом современных требований, сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас в здании завершаются пусконаладочные работы инженерных систем, проводятся контрольные испытания и оформляется исполнительная документация, необходимая для получения заключения о соответствии и дальнейшего ввода здания в эксплуатацию.

В здании будут палаты различного типа на 12 коек, процедурные и технические помещения, пост медицинского персонала, административно-бытовой блок. Также учреждение оснастят современной медицинской мебелью и обеззараживающим оборудованием.

Фото: Роман Ищенко

Особое внимание при строительстве и проектировании уделено санитарно-эпидемиологической безопасности: для пациентов и персонала предусмотрены отдельные маршруты передвижения и входы, а боксы оборудуются специализированными системами вентиляции и обеззараживания воздуха.

- Отрадно, что скоро в Тазовском появится еще один капитальный объект. С его открытием и стационара в поселке будет создан современный медгородок, где сконцентрируется вся медицинская служба районной больницы. Это удобно не только пациентам, но и врачам, - говорит главный врач Тазовской ЦРБ Эльдар Фараджев.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.