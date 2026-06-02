В Тарко-Сале крупный пожар уничтожил многоквартирный дом, повредил детский сад и другие здания

Фото предоставлено КП

Крупный пожар, произошедший в Тарко-Сале, уничтожил многоквартирный дом, повредил детский сад и другие здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Речь идет о возгорании, которое случилось 1 июня по адресу: ул. Водников, д. 5. В итоге огонь уничтожил жилой дом на площади 552 квадратных метра и повредил: частный жилой дом по ул. Водников, 1 «А» - облицовочное покрытие на площади 0,5 квадратных метра; детский сад «Василек» - кровля на площади 5 квадратных метров; многоквартирный жилой дом по ул. Речная, 4 - свайное поле на площади 8 квадратных метров.

Медицинская помощь понадобилась трем людям. Погибших, к счастью, нет.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в Тарко-Сале страшный пожар уничтожил дом многодетной семьи м унес жизнь 4-летнего мальчика.

