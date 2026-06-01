Горящий дом, где погиб мальчик

В семье Валентины Сегаевой, проживающей в небольшом городке Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, произошла трагедия: в один миг страшный пожар уничтожил ее дом и унес жизнь 4-летнего сына.

«В воскресенье, 31 мая, на улице Белорусской произошло возгорание в частном двухквартирном жилом доме с пристроенной мансардой в качестве третьего этажа. В результате огонь частично повредил первый и второй этажи, а также кровлю на общей площади 300 квадратных метров. Пострадали дети 2022-го и 2018-го годов рождения», - говорится в сводке регионального МЧС о происшествиях за минувшие сутки.

Но эти сухие данные не способны передать горе и эмоции людей, столкнувшихся с бедей.

Вышла в магазин за хлебом, а когда вернулась...

Пожар охватил дом, где жила многодетная семья: мама Валентина, ее семеро детей и бывшие свекр со свекровью. Как назло, в роковой миг женщина вышла в магазин, а когда вернулась, увидела ужасающую картину.

- Мы с дочерью ходили в магазин, а потом она осталась погулять на площадке с дочкой моей подруги, а я в этот момент зашла к подруге и предложила ей выйти на улицу прогуляться. Затем мне позвонил сын и попросил купить белого хлеба, я сказала, что хорошо, куплю. И через пятнадцать минут мне звонит дедушка, сообщает о пожаре, - вспоминает Валентина события того дня.

Самое страшное - впереди

В пожаре погиб 4-летний сын Валентины: мальчик надышался угарным газом и не успел выбежать на улицу. Врачи боролись за его жизнь два часа, но, к сожалению, он скончался в реанимации.

- Я еще, наверное, не осознала, что его нет. Кажется, будто-то он где-то дома, а я куда-то вышла. Маленький 4-летний ребенок, он всегда был со мной... Сейчас надо готовиться к похоронам. Самое страшное - впереди, - призналась Валентина.

Второй сын женщины, которому сейчас 7 лет, находится в Новоуренгойской центральной городской больницы. Он также надышался дымом, но сумел выжить. Единственное, что говорят Валентине врачи: «Мы делаем все возможное».

Остальные дети Валентины, к счастью, в пожаре не пострадали.

Вынуждены ютиться у подруги

Сейчас Валентина остановилась у подруги, которая с радушием приняла всю ее большую семью. От пансионата, предложенного администрацией, женщина отказалась.

- В пансионате совсем маленькие комнатки, буквально на одну-две кровати. А как я буду отдельно от детей? Мне надо быть вместе со всеми ними, - недоумевает многодетная мама.

Кстати, дом, в котором жили Сегаевы, - съемный и ежемесячно обходится в 65 тысяч рублей. Своей жилплощади у Валентины нет, а в районной администрации, куда она обращалась раньше, ей сказали, что все муниципальное жилье сейчас занято и ничем помочь не могут.

Понимая, что ждать переезда в ближайшее время не стоит, Валентина даже решила поменять в доме проводку, но не успела. Не исключено, что именно она и стала причиной рокового пожара.

- Я хотела подождать, пока окончательно сойдет снег, просохнет земля, уйдет вся эта сырость, и затем начать работы. Планировала обговорить с хозяином цену и оплату. И вот как все получилось, - рассказывает женщина.

Причинение смерти по неосторожности

Пуровский межрайонный следственный отдел завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия.

- Причина смерти малолетнего будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, а пожара - в ходе пожарно-технической судебной экспертизы, - прокомментировали в ведомстве.

Руководитель следственного управления Андрей Егоров взял расследование под свой личный контроль.

Как помочь?

Поддержать пострадавшую от пожара семью Сегаевых можно переводом через QR-код, указанный в карточке выше, либо на расчетный счет фонда «Надежда» по следующим реквизитам:

Получатель: Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Надежда».

ИНН: 8911007460.

Расчётный счёт: 40703810367400000528.

БИК: 047102651.

Корреспондентский счет банка: 30101810800000000651.

В назначении платежа необходимо указать: «Семье Сегаевых».

