Фото: администрация Муравленко

В Муравленко стартовала обработка от клещей, комаров и мошки. Об этом сообщили в городской администрации.

- С 1 июня в городе стартует обработка зеленых насаждений от клещей, комаров и мошки. Она будет проводиться в вечернее и ночное время с 20:00 до 6:00, - прокомментировали в мэрии.

Обработка происходит препаратом, полностью безопасным для людей и животных.

Обращаем внимание, что во время обработки мотоопрыскиватель будет издавать шум.

