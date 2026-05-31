На ямальском озере нашли тело одного из трех пропавших рыбаков

В Ямальском районе ЯНАО разворачивается трагическая поисковая операция. Три человека, выехавшие на моторной лодке из села Яр-Сале к озеру Вардроперский Сор, перестали выходить на связь.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, сотрудники «Ямалспаса» обнаружили тело одного из них — мужчины 1962 года рождения — в акватории озера. Поиски еще двух человек продолжаются.

Это не первый подобный случай в регионе с начала года. Как ранее рассказывала следователь Виктория Конькина, в начале мая в округе числились пропавшими 10 человек. Осенью недалеко от Аксарки в Оби также было обнаружено тело 38-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим. Его нашли в 40 километрах от села.