НовостиПроисшествия31 мая 2026 10:04

На ямальском озере нашли тело одного из трех пропавших рыбаков

Три человека перестали выходить на связь
Серафима Краснова
Фото: Главное управление МЧС России по ЯНАО.

В Ямальском районе ЯНАО разворачивается трагическая поисковая операция. Три человека, выехавшие на моторной лодке из села Яр-Сале к озеру Вардроперский Сор, перестали выходить на связь.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, сотрудники «Ямалспаса» обнаружили тело одного из них — мужчины 1962 года рождения — в акватории озера. Поиски еще двух человек продолжаются.

Это не первый подобный случай в регионе с начала года. Как ранее рассказывала следователь Виктория Конькина, в начале мая в округе числились пропавшими 10 человек. Осенью недалеко от Аксарки в Оби также было обнаружено тело 38-летнего мужчины, который считался без вести пропавшим. Его нашли в 40 километрах от села.