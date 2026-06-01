В шесть раз больше объятий: история многодетного отца из Ноябрьска

Фото: семейный архив Рогожиных

В доме Александра Рогожина утро начинается не с будильника. Сначала кто-то ищет тетрадь, потом в коридоре появляется третий портфель, о который легко споткнуться в темноте, а через минуту уже звучит детское: «Пап, а почему?..»

У механика Ноябрьского автотранспортного участка «Запсибтрансгаза» (газотранспортное предприятие СИБУРа) шесть детей. Старшему Рамазану – 13, а самой младшей Елизавете всего 8 месяцев. Вместе с супругой Дарьей, которая работает удаленно в сфере бухгалтерского учета, они строят большой, шумный и очень живой семейный мир.

И он честно признаётся: многодетное отцовство полностью меняет человека. «Быть отцом шестерых детей — это значит быть в шесть раз более мотивированным сотрудником. Ты понимаешь, что нужен большой дом, учебники, кружки, вещи, резиночки для волос и еще тысяча мелочей. Даже поездка на такси превращается в задачу со звездочкой. Но вместе с этим ты получаешь в шесть раз больше объятий, поцелуев и счастья».

Он говорит об этом спокойно, как человек, который каждый день живет внутри большой семьи, где шумно, тесно, весело и очень по-настоящему. Момент, когда семья стала единым целым, Александр помнит особенно хорошо. Не было какой-то одной даты или события. Это чувство пришло постепенно. «В какой-то момент мы перестали воспринимать себя как отдельных людей. Появилось настоящее ощущение команды. Когда каждый понимает другого, поддерживает, помогает. И дом становится большим общим миром».

Сегодня этот мир держится на простых вещах. Совместных завтраках. Детских вопросах без конца. Вечерних разговорах. Смехе. И способности радоваться мелочам. Александр признается, что именно дети научили его по-другому смотреть на жизнь. «Они очень честные. Не скрывают эмоций и всегда говорят то, что чувствуют. Это напоминает взрослым, насколько важны искренность и открытость. Дети умеют радоваться дождю, лужам, бабочке на улице. Они заставляют замечать простые вещи, на которые взрослые давно перестали обращать внимание».

По словам Александра, дети учат не только доброте, но и гибкости мышления. Они постоянно придумывают нестандартные решения, задают неожиданные вопросы, не боятся выглядеть смешными и пробовать новое. «С ними невозможно жить по шаблону. Они учат терпению, эмпатии, умению слушать. А еще — жить здесь и сейчас. Дети не переживают о прошлом и не тревожатся о будущем. Они полностью в моменте. И этому у них действительно стоит поучиться».

При этом Александр уверяет, что совмещать работу и большую семью гораздо проще, чем кажется со стороны. «Главное не перепутать, что где, и правильно расставить приоритеты». В этом, говорит он, серьезно помогает СИБУР. Для многодетной семьи поддержка компании - реальная возможность сохранять баланс между работой и домом. Александр отмечает гибкий подход к графику, возможность оперативно решать семейные вопросы, дополнительные дни для семьи, социальные программы и льготы для детей. «Когда у тебя большая семья, очень важно чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Компания дает это ощущение. Есть поддержка, есть понимание. Можно спокойно заниматься своей работой и при этом не выпадать из жизни семьи».

Рогожины живут на Ямале и уверены, что север является отличным местом для воспитания детей. Несмотря на снежные зимы и долгий холодный сезон, здесь есть главное: ощущение стабильности, спокойствия и возможностей для развития: современные школы, спортивные секции, кружки, дополнительное образование, творческие направления, новые пространства для семейного отдыха. Города присутствия СИБУРа сегодня действительно становятся территориями, где комфортно расти детям. «Сейчас у ребят очень много возможностей. Спорт, творчество, технологии, образование. Каждый может найти то, что ему интересно. Это помогает детям становиться увереннее, учиться работать в команде, не бояться нового».

Особый интерес у детей вызывает и работа отца. «Они постоянно спрашивают, чем я занимаюсь, что мы производим, насколько большая у нас компания. Им интересно буквально всё». И, кажется, именно в этих разговорах рождается главное — уважение к труду, к ответственности, к человеку, который каждый день делает свое дело ради семьи.

Самым счастливым моментом многодетного отцовства Александр называет совсем не большие праздники и не редкие минуты тишины. «Самое главное — видеть, как дети растут. Видеть, что они счастливы, спокойны, как у них всё получается. Наверное, ради этого и живешь».

В День защиты детей Александр Рогожин желает всем семьям самого простого и самого важного: «Пусть дети никогда не болеют. Пусть каждый день приносит им новые знания, открытия и радость. И пусть беззаботное время детства длится как можно дольше».