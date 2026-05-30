На дорогах Салехарда нанесут более пятисот километров разметки

На улицах Салехарда идут работы по нанесению улично-дорожной разметки. Как рассказали в городской администрации, протяженность разметки составит более 500 километров, а нанесут ее на участки общей длинною 101 километр.

Ежедневно на улицах трудятся три бригады рабочих. За две недели они нанесли более 18 километров разметки.

- В первую очередь специалисты выполняют работу по нанесению осевой и краевой линии, обозначают пешеходные переходы. Далее - разметка в остановочных карманах и нанесение дорожных символов, - прокомментировали в мэрии.

Если погода не подведет, все работы завершат до конца июня.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что предстоящим летом в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров - водоснабжение, 1 081 метр - теплоснабжение, 663 метра - водоотведение. Одни из самых масштабных работ пройдут на улице Республики: здесь приведут в порядок 468 метров сетей.

