Фото: администрация Салехарда

В Салехарде на три недели перекроют участок улицы Горького. Об этом сообщили в городской администрации.

«В связи с ремонтом инженерных сетей с 1 по 20 июня будет полностью ограничено движение в районе дома № 2 по улице Горького», - говорится в сообщении.

Жителей города просят планировать свои маршруты с учетом введенных изменений.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что предстоящим летом в Салехарде отремонтируют более четрых километров сетей: 2 598 метров - водоснабжение, 1 081 метр - теплоснабжение, 663 метра - водоотведение. Одни из самых масштабных работ пройдут на улице Республики: здесь приведут в порядок 468 метров сетей.

