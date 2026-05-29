Депутат Госдумы Дмитрий Погорелый проведет личный прием граждан в Тазовском

Депутат Государственной думы от Ямала Дмитрий Погорелый проведет личный прием граждан в Тазовском. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Всех, кто желает задать свой вопрос депутату, необходимо предварительно записаться по телефону: + 7 (34940) 22-72-6.

Встреча с Дмитрием Погорелым пройдет 3 июня в 15:00 по адресу: ул. Колхозная, д. 28 (зал заседаний Думы Тазовского района).

Ранее Комсомольская правда - Ямал рассказывала о том, что Дмитрий Погорелый предложил выплачивать молодежи северную надбавку с первого дня работы, вне зависимости от предприятия, на котором они работают.

