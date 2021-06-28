Главный юрист Ямала предложил выплачивать молодежи северную надбавку с первого дня трудоустройства

Фото: личная страница Дмитрия Погорелого в соцсетях

Главный юрист Ямала Дмитрий Погорелый предложил выплачивать всей молодежи северную надбавку с первого дня работы вне зависимости от предприятия, на котором они трудоустроены.

- Сейчас благодаря региональным субсидиям «северный» коэффициент к окладу с первого дня и в полном объеме получают только сотрудники учреждений, финансируемых за счет муниципальных или регионального бюджетов, - сообщил Погорелый.

Также, по его словам, молодежь, работающая в структурах, финансируемых из федерального бюджета, а также в организациях иных форм собственности, начинает получать процентную надбавку к зарплате в полном размере только через 2,5 года.

По мнению Дмитрия Погорелого, это не совсем справедливо. Поэтому молодые востребованные специалисты не спешат приезжать работать в регион, а окончившие вузы ямальцы - возвращаться на родину.

- Мы, взрослые, в силах изменить эту ситуацию. Над чем и буду работать, - резюмировал юрист.