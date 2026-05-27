Салехардские УК и ТСЖ подготовят к зиме более девятисот домов

Салехардские УК и ТСЖ начали подготовку жилого фонда к зиме. Как рассказали в городской администрации, за лето им предстоит проверить 934 дома: 256 капитальных и 678 деревянных.
На данный момент сотрудники проводят анализ неисправностей и разрабатывают графики их устранения. В зависимости от условий договора и технического состояния дома будут проведены следующие работы:
- инженерные сети: проверка и ремонт систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- диагностика, промывка и опрессовка систем;
- замена оборудования: выявление изношенных элементов и устранение утечек;
- теплоузлы: проверка готовности оборудования;
- общедомовое имущество: ремонт кровли, крылец, входных групп;
- разработка планов по ликвидации последствий аварий и отключений.
По результатам всех выполненных работ составляется итоговый акт приема-передачи готовности дома к зиме.
