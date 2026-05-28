Администрация Салехарда утвердила переименование городских школ

В Салехарде с 15 июля переименуют несколько школ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте городской администрации.

«Переименовать с 15 июля 2026 года муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные департаменту образования администрации города Салехарда, согласно приложению к настоящему постановлению», - говорится в тексте документа.

Согласно постановлению, изменения коснутся школ № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6. Из их названий уберут формулировку «средняя общеобразовательная». При этом школа № 1 сохранит имя Героя Советского Союза Ивана Королькова.

Руководителям образовательных учреждений поручили внести изменения в уставы, переоформить лицензии, документы на имущество и электронные подписи.

Контроль за исполнением постановления возложили на департамент образования Салехарда.

