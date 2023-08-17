В новой школе Салехарда ввели прокадетскую подготовку для первоклассников

Фото: Алексей Титовский, телеграм

В новой школе салехардского микрорайона Обдорский откроются два прокадетских класса на 50 человек. Как рассказал глава города Алексей Титовский, ранее с просьбой об этом выступили родители из семей участников СВО и представители патриотических движений.

- Ребят будут подготавливать к тому, чтобы стать настоящими кадетами. Во внеурочной деятельности первоклашек ждет строевая подготовка, хоровое пение, уроки по истории казачества. На разговоры о важном к прокадетам обязательно придут представители казачества, следственного комитета и Росгвардии. Также они будут посещать тематические выставки и экскурсии, мероприятия в Обдорском остроге, - рассказала директор школы Юлия Шмуратко.

Официально ребят посвятят в кадеты, когда они станут 5-классниками - выдадут удостоверения и шевроны.

Всего в новой школе №4 будут пять первых классов, а откроется она 1 сентября.