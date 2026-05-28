В Новом Уренгое дорожные службы работают, не жалея себя: моют дороги и тротуары

В Новом Уренгое дорожные службы работают, не жалея себя: смывают зимнюю грязь и песок, приводим в порядок тротуары, моют ограждения. Об этом сообщил глава города Антон Колодин.

Большую помощь в этом деле оказывает новая современная техника, которую газовая столица получили благодаря поддержке округа.

Одновременно начался и ямочный ремонт. В этом сезоне планируется устранить дефекты на 16 тысячах квадратных метров дорожного полотна, чтобы поездки были безопасными и комфортными.

- Город - это наш общий дом! Завтра приглашаю всех жителей присоединиться к большому общегородскому субботнику. Давайте вместе сделаем Новый Уренгой еще чище, уютнее и красивее, - обратился Антон Колодин к землякам.

