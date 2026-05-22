В Новом Уренгое все уличные вывески будут только на русском и согласованы с властями

Фото: администрация Нового Уренгоя

В администрации Нового Уренгоя прошло совещание с предпринимателями, на котором обсуждалась замена несогласованных и не соответствующих нормам вывесок. Цель - привести их к единому виду.

Специалисты архитектуры отметили, что часть фасадных конструкций установлена с нарушениями. Есть вывески, которые размещены самовольно, без согласования с органами архитектуры и градостроительства. В первую очередь это нарушает федеральное законодательство, а также портит облик газовой столицы.

По итогу были определены два ключевых требования:

- законность размещения - все вывески должны быть паспортизированы и согласованы с архитектурой города;

- вывески, тексты и информация на фасадах должны быть только на русском языке.

